Ajax verlengt contract met aanvoerder Tadic

Ajax heeft het contract met aanvoerder Dusan Tadic met een seizoen verlengd. De Serviër speelt nu tot de zomer van 2024 in Amsterdam. Na zijn spelersloopbaan blijft hij in een andere rol actief voor de club.

Eerder werd al duidelijk dat Ajax en Tadic, ondanks interesse van AC Milan voor de aanvaller, langer met elkaar door wilden gaan. Nu is de nieuwe verbintenis officieel. In zijn oude contract was verder opgenomen dat Tadic na zijn spelerscarriére in de Amsterdamse jeugdopleiding aan de slag zou gaan als trainer. Die overeenkomst geldt nog.

Tadic kwam in 2018 over van het Engelse Southampton. Hij speelde tot nu toe 149 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 76 doelpunten. Het afgelopen seizoen werd de aanvoerder uitgeroepen tot Nederlands voetballer van het jaar.