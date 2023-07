Halsema sluit vertrek naar Den Haag uit: "Benieuwd naar nieuwe fase nu Rutte stopt"

Halsema heeft persoonlijk altijd goed contact gehad met de vertrekkend premier. "De laatste jaren is het natuurlijk ook overschaduwd, niet het persoonlijke contact, maar de politieke tegenstellingen zijn groter geworden door de toeslagenaffaire, stikstofcrisis et cetera. Ik vind dat je als voorzitter van de ministerraad daar altijd verantwoordelijkheid voor draagt."

Den Haag

Halsema ziet een vertrek naar Den Haag, om bijvoorbeeld lijsttrekker te worden van de lijst GroenLinks/ PvdA niet zitten. "Dat is uitgesloten."

Gisteren liet wethouder Moorman nog weten wel de deur open te houden voor een vertrek naar Den Haag. Moorman gaat er deze zomer 'diep' over nadenken of de stap naar de landelijke politiek de juiste is.

