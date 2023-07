PvdA-wethouder Moorman gaat deze zomer 'diep nadenken' over stap naar Den Haag

PvdA-wethouder Marjolein Moorman (onderwijs en armoede) gaat deze zomer 'diep nadenken' over een stap naar Den Haag. Dat zegt ze voor de camera van AT5. "Het kriebelt om een andere koers te varen in dit land." De naam van Moorman wordt vaak genoemd als lijsttrekker van een eventuele lijst van PvdA/GroenLinks, waar leden op dit moment over mogen stemmen.

Op dit moment mogen leden van PvdA en GroenLinks stemmen over één lijst en programma voor de Tweede Kamerverkiezingen, die naar alle waarschijnlijkheid in november van dit jaar zullen plaatsvinden. Vorig week viel het vierde kabinet van Rutte.

Moorman zegt over de lopende stembusgang bij haar partij en GroenLinks: "Ik hoop dat de lijsten samengaan. Ik vind het noodzakelijk dat we die doorbraak gaan maken. Er ligt een kans op een andere koers in dit land."

Bestaanszekerheid

Volgens de wethouder zijn er grote problemen in het land die opgelost moet worden, zoals het lerarentekort en de bestaanszekerheid van mensen. "Het kriebelt zeker om een andere koers te varen in dit land en ik ga er deze zomer diep over nadenken of ik degene ben die die koers moet uitzetten."

Moorman kreeg bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen bijna 43.000 voorkeurstemmen in Amsterdam. Geen enkele andere kandidaat in Nederland kreeg zoveel stemmen.

Wie de lijsttrekker gaat worden van de lijst, is nu nog niet duidelijk. Andere naam die genoemd wordt naast die Moorman is die van eurocommissaris Frans Timmermans.