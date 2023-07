'Tadic na gesprek met directeur voetbalzaken Mislintat naar huis, ook vandaag niet getraind'

Dat weet De Telegraaf te melden. Tadic zou samen met zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic een gesprek hebben gevoerd op het kamertje van Mislintat. Het is niet duidelijk waar het gesprek precies over ging, maar het is geen geheim dat Tadic van mening is dat de kwaliteit van het eerste een stuk beter moet en dat er spelers moeten worden gehaald.

Dat terwijl de Amsterdammers nog stevig de hand op de knip houden in deze transferperiode. De club is namelijk van mening dat er de afgelopen jaren te veel geld is uitgegeven en loopt daarnaast de miljoenen euro's uit het miljardenbal dat de Champions League heet mis. Voor er nieuwe aankopen zouden kunnen worden gedaan moet er eerst gesnoeid worden in de salarissen van de spelers en moeten overbodige spelers worden verkocht.

Tadic is een van de Ajacieden met een hoog salaris, zijn huidige contract loopt op het moment tot medio 2024. Het is daarom nog maar de vraag of de Serviër met een groot Ajax-hart bij de club blijft. Het Turkse Besiktas zou al een officieel voorstel bij de aanvaller hebben neergelegd. Besiktas zou Tadic transfervrij willen overnemen, Ajax zou hem dan gratis moeten laten vertrekken.