Monument voor Peter R. de Vries op Leidseplein beeldt 'de helpende hand' uit

De gemeente had speciaal een website aangemaakt waar mensen hun idee naartoe konden sturen. Dat leverde 1032 inzendingen op. Royce de Vries liet weten dat er uit vijf ontwerpen gekozen kon worden en dat er unaniem besloten was dat het dit ontwerp moest worden. Het beeld gaat gemaakt worden door kunstenaar Rini Hurkmans.

Leefregels als inspiratie

Op de bronzen handen komen in 41 talen leefregels te staan die De Vries in de laatste brief aan zijn kinderen had geschreven. "Er staat onder andere: houd je rug recht en kom op voor zwakkeren en minderheden. Dat is iets wat mijn vader bij leven heel erg belangrijk vond en belangrijk vond om aan ons mee te geven", zegt Royce de Vries.

Hij hoopt ook dat het beeld een inspiratie gaat zijn voor mensen. "Ik hoop dat mensen aan mijn vader denken als ze er langs lopen en om te leven volgens die leefregels. Dat mensen ook de helpende hand willen bieden aan mensen die hulp nodig hebben."

Het monument wordt volgend jaar juli onthuld en wordt vlak naast de oude studio van RTL Boulevard op het Leidseplein geplaatst. Peter R. de Vries werd in juli 2021 na een uitzending van RTL Boulevard neergeschoten. De gemeente meldde eerder dat er na het overlijden van De Vries veel verzoeken zijn binnen gekomen om hem op een blijvende manier te eren.