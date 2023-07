Piet Heintunnel en IJtunnel weer open na urenlange storing, ook knips blijven open

De Piet Heintunnel werd rond 13.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Volgens een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) ging het om een probleem met de intercominstallatie. De tunnel werd in beide richtingen afgesloten. "Er is een monteur onderweg. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voor de storing is opgelost", liet de woordvoerder vlak na de sluiting weten.

Opvallend genoeg leek het probleem met de Oostbuis van de IJtunnel (richting Noord), die sinds gisteravond dicht was vanwege een probleem met de ventilatie, rond 13.30 uur juist opgelost. De woordvoerder stelde dat de tunnel 'wordt opengesteld'. Uiteindelijk kon rond 14.45 weer verkeer door de zowel IJtunnel. De Piet Heintunnel is sinds 15.15 weer open.

Knips open

Vanwege de files die na de sluiting van de IJtunnel ontstonden, werden de slagbomen van de knips op de Weesperstraat en drie omliggende straten sinds 11.45 uur geopend. Toch waren de files daarmee nog lang niet verdwenen.

De knips blijven de rest van de dag geopend, laat de gemeente weten.