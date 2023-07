Alle slagbomen knips op en rond Weesperstraat open vanwege verkeerschaos

Sinds gisteravond is de IJtunnel dicht. Dat leidt tot lange files in de omgeving. Er was wel een slagboom van de knip op de Kattenburgergracht open gezet, maar dat had weinig effect.

Het staat onder meer vast rond de Dam, zo is ook goed te zien op de webcam met livebeelden. "Sta al een dikke 1,5 uur vast in de file op Rokin. Weinig tot geen beweging", liet een automobilist rond 12.00 uur weten. Uiteindelijk werd dus besloten in te grijpen. "Vanwege de drukte door de IJtunnel die dicht is, is in overleg met de politie besloten dat alle slagbomen open worden gezet", zei een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) rond 11.45 uur.

De automobilist die op het Rokin stil staat zegt dat het geen effect heeft. "Sta nog steeds op exact dezelfde plek", meldt hij rond 12.20 uur. Een taxichauffeur op de Prins Hendrikkade meldt om 12.15 uur: "Het helpt niet. Het zit echt goed muurvast."