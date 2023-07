Groot deel oppositie gemeenteraad vraagt opnieuw spoeddebat aan over Weesperknip

Zes oppositiepartijen hebben voor de derde keer een spoeddebat aangevraagd over de knips op en rond de Weesperstraat. Bij de partijen heerst de vraag of de dagelijks incidentenupdate van verkeerswethouder Melanie van der Horst wel op orde is, zij willen daar duidelijkheid over.

Na het eerste spoeddebat, waar door berichtgeving van AT5 bleek dat er toch wél incidenten met vertraagde hulpdiensten zijn geweest rondom de Weesperknip, beloofde Van der Horst een dagelijkse update te geven over nieuwe incidenten.

In een aantal van die updates kwam naar voren dat de hulpdiensten vertraging opliepen of dat het verkeer capriolen moest uithalen vanwege de knip. Zo stond er in de update over 11 juli dat een hoogzwangere vrouw en een verloskundige die samen naar het OLVG Oost onderweg waren door verkeersregelaars bij een van de knips werden tegengehouden en waren er tijdens Keti Koti op 1 juli vier incidenten vanwege de knip. Waaronder een politieauto die ongeveer een kilometer over de middenberm, het fietspad en tegen het verkeer in moest rijden.

Informatie wel op orde?

Maar volgens Denk, VVD, JA21, Forum voor Democratie, CDA en Lijst Kabamba staan er een aantal 'ernstige incidenten' niet op de lijst, die zij bijvoorbeeld wel op de sociale media zien voorbijkomen. De partijen willen tijdens het spoeddebat duidelijkheid van de wethouder hoe dat precies kan. "Dat roept de vraag op in hoeverre de informatie-uitwisseling nu wel op orde is. Dat is van groot belang, want bij hulp- en nooddiensten telt elke seconde", zo staat er in de aanvraag voor het spoeddebat.

Het spoeddebat is aangevraagd voor volgende week woensdag. De oppositiepartijen willen dan, net zoals tijdens de eerdere debatten, dat de wethouder direct stopt met de proef. De proef duurt dan nog vier dagen tot en met zondag 23 juli.