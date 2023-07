Hoogzwangere vrouw en verloskundige tegengehouden bij knip, minuten vertraging

Een hoogzwangere vrouw en een verloskundige die samen naar het OLVG Oost onderweg waren zijn gisteren door verkeersregelaars bij een van de knips in de stad tegengehouden. Dat blijkt uit het dagelijkse overzicht van incidenten dat wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) vanavond verstuurde.

De verloskundige belde terwijl ze onderweg was met 112. Ze kreeg de meldkamer van de politie aan de telefoon en vroeg of de centralist kon regelen dat de slagboom voor haar open ging. De centralist zei dat dat goed was.