Automobilisten moeten 'capriolen' uithalen om ambulance met spoed voorbij te laten

De gemeente heeft opnieuw een incident van hulpdiensten binnengekregen rondom de knip op de Weesperstraat en knips op drie omliggende straten. Door een van de afsluitingen kon de ambulance er niet meer langs.

Het incident vond vrijdag 7 juli rond 10.00 uur plaats. De ambulance was met zwaailicht en sirene onderweg vanwege een spoedmelding. De precieze locatie van de melding en de plek waar de ambulance vaststond kon de gemeente gisteren nog niet melden.

Quote "Automobilisten gingen capriolen uithalen om de ambulance er toch door te laten, zoals op de stoep rijden en op het fietspad" Dagelijkse update nood- en hulpdiensten

"Het overige verkeer had door de afsluiting geen mogelijkheden om voor de ambulance ruimte te maken", staat in het overzicht van incidenten dat wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) gisteren aan de gemeenteraad stuurde. "Automobilisten gingen capriolen uithalen om de ambulance er toch door te laten, zoals op de stoep rijden en op het fietspad." Afgelopen donderdag werd er op Twitter een video gedeeld waarin te zien was dat een ambulance stil stond voor de slagboom op de Weesperstraat. Van der Horst schreef vrijdag dat daar geen melding van was gemaakt door de meldkamer, maar dat de gemeente het had uitgezocht door navraag te doen bij een van de zes verkeersregelaars die dagelijks op de Weesperstraat staan.

"Naar aanleiding van het bovenstaande twitterbericht, is direct uitgezocht wat er aan de hand was", schreef Van der Horst vrijdag. "Volgens de verkeersregelaar ter plaatse stond de ambulance (geen prio1) niet goed voor de slagboom waardoor de transponder niet gedetecteerd werd. Na instructies van de verkeersregelaar stond de ambulance goed voor de slagboom en is deze open gegaan." Daarnaast verscheen onderstaande video, waarin een politiewagen en een politiemotor met spoed op het fietspad bij de Kattenburgerstraat rijden om de file daar te omzeilen. Dat incident werd niet in de lijsten van Van der Horst gemeld.

Politieagenten en brandweerlieden lieten donderdag aan AT5 weten dat de hulpdiensten door de opstoppingen door de knip vaker op het fietspad moeten rijden. In het tweede spoeddebat, dat donderdag plaatsvond, vroeg VVD-raadslid Stijn Nijssen, of deze incidenten ook in de dagrapportages kunnen worden gemeld. Van der Horst wilde dat niet toezeggen. Volgens haar is het maken van de dagrapportages 'best arbeidsintensief'. "Van de nood- en hulpdiensten wordt best wel veel gevraagd. Er zit een redelijk snelle doorloop op. Er zit een druk van hen uit. Ze moeten het bij de meldkamer ook hebben. Dan moeten ze het op directieniveau checken en met elkaar afstemmen. (...) Om er nu allemaal dingen aan toe te voegen vind ik lastig." Ze zei ook niet te weten of de nood- en hulpdiensten die informatie kunnen leveren.

Marleen van de Kerkhof, directeur van Ambulance Amsterdam, twitterde donderdag dat haar zorg 'breder is dan alleen de knip'. "Door de vele werkzaamheden, afsluitingen, omleidingen en projecten wordt het voor nood- en hulpdiensten steeds lastiger om hun bestemming te bereiken. We zitten bij wethouder en ambtenaren aan tafel om zorgen te uiten, dat is goed maar er is geen eenvoudige oplossing "

Inmiddels heeft de gemeente het overigens nog onaantrekkelijker gemaakt om met de auto door de Weesperstraat te rijden. De Nieuwe Keizersgracht, een van de laatste uitwijkmogelijkheden bij de slagboom, is met pionnen afgezet. Die pionnen worden wel weggehaald voor hulpdiensten en bewoners van de straat, maar andere automobilisten zullen dus om moeten keren.

De proef met de knips loopt nog tot 23 juli.

