Wethouder 'niet getrouwd' met proef knip Weesperstraat: "Dit doen we voor een doel"

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zegt dat de data die de proef met de Weesperstraat en omliggende straten oplevert zo belangrijk zijn dat tussentijds stoppen niet aan de orde is. Ze gaat wel verder in gesprek met bijvoorbeeld Ambulance Amsterdam.

"Ik ben niet getrouwd met deze proef, ik denk dat dat heel belangrijk is om te zeggen", zei ze na afloop van het debat. "Dit doen we voor een doel. Als het echt niet werkt, moeten we daar wat aan doen. Alleen op dit moment... we doen het ook wel echt ergens voor."

Ze erkent dat het voor overlast en zorgen zorgt onder Amsterdammers. "Maar die data, we zijn al een eind op weg, die kunnen we wel gebruiken om uiteindelijk de gesprekken goed te doen. Dat we uiteindelijk de maatregelen die we gaan treffen ook gefundeerd zijn op daadwerkelijk wat er gebeurt in de stad. En een groot deel van de gemeenteraad steunt ons daarin."

Een meerderheid van de gemeenteraad gaf vanavond tijdens het debat inderdaad aan te willen dat de proef doorgaat. Wel werd er een motie van afkeuring ingediend door de VVD, DENK, JA21 en het CDA omdat Van der Horst de gemeenteraad verkeerd informeerde over de zorgen bij hulpverleners.

"Op dit moment vind ik dat ik een prima debat heb gevoerd", blikte ze terug. "Dat vond ik ook heel goed. Ik wist van tevoren dat dit een heel spannende proef was en dat het in de hele periode spannend zou zijn. En er natuurlijk enorme debatten zouden ontstaan. Ik vind het mooi dat we daar gewoon goed over hebben gesproken met elkaar."