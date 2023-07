BIJ1 verdwijnt uit gemeenteraad na afsplitsing door 'toxische werksfeer'

BIJ1-raadsleden Nilab Ahmadi en Jazie Veldhuyzen verlaten de fractie. Reden is de "toxische, structureel onveilige" werksfeer waar ze mee te maken hebben, zeggen ze in het NRC. Beiden gaan verder als zelfstandige raadsleden. Met hun vertrek heeft de partij geen vertegenwoordiger meer in Amsterdamse raad.

Ahmadi en Veldhuyzen zeggen in de krant zich "sociaal-emotioneel onveilig" te voelen. In de partij zou veel wantrouwen, machtsmisbruik en gebrek aan transparantie zijn.

"We zijn op het punt gekomen dat er onoverkomelijke morele, principiële en politieke bezwaren zijn om nog voor deze partij uit te komen", zegt Veldhuyzen, die al bijna een jaar thuiszit met een burn-out.

Machtsstrijd

Binnen de partij zou volgens Ahmadi geen recht worden gedaan aan de verschillende minderheden die in de partij zitten. Ahmadi, van Afghaanse komaf, zegt regelmatig "te wit" genoemd te zijn: "Daarmee werd bedoeld: je bent minder relevant voor de partij. Ik kreeg te horen: welke uitdaging heb jíj in de maatschappij?”, vertelt ze.

Veldhuyzen diende naar eigen zeggen vorig jaar een klacht in tegen de toenmalig voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de partij: "Toen kreeg ik een telefoontje van een vriend van mij. Hij zei: Bro, watch your back. In de partij word je een antizwarteracist genoemd.”

De aanleiding voor beide raadsleden om juist nu zelfstandig door te gaan, is een artikel met fractievoorzitter Dinah Bons in Het Parool, waarin ze zei dat de gemeenteraad voor Ahmadi "misschien niet de beste plek voor haar is”.

De twee krijgen naar eigen zeggen amper bijstand van partijleider Sylvana Simons: "Toen ik in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen onzichtbaar werd gemaakt, heb ik twee uur lang wanhopig met Sylvana aan de telefoon gehangen. Daarna heeft ze nooit meer contact opgenomen.”

Meerdere problemen

Het rommelt al langer in de partij. Vorig jaar september stapte het voltallig bestuur van het Amsterdamse afdeling van BIJ1 al op. Volgens het bestuur was destijds sprake van racisme binnen de partij, zat het niet goed met de partijleiding en was er sprake van fraude op de ledenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Daarvoor splitste raadslid Carla Kabamba zich af en ging ze verder als eenmansfractie. Reden hiervoor was de benoeming van Dinah Bons als fractievoorzitter. Bons verving de wegens ziekte vertrokken oud-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen.

Ahmadi en Veldhuyzen willen na de verkiezingen zich blijven inzetten tegen uitsluiting. Een nieuwe partij beginnen, zien ze niet zitten.

Bons zegt bij het NRC geen reactie op het vertrek te willen geven, omdat ze ook deel uitmaakt van het landelijke partijbestuur. Duo-raadslid Vreer Verkerke en fractie-ondersteuners Anja Meulenbelt en Emiel Bottenheft zeggen dat Bons "absoluut onrecht aangedaan” wordt met de aantijgingen van Ahmadi over haar leiderschap.