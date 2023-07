F-side voert actie tegen komst Sneijder in technische staf: "Niet welkom bij onze club"

De Telegraaf wist zondag te melden dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat al meerdere gesprekken zou hebben gevoerd met Sneijder over een rol in de technische staf. Er zou nog geen akkoord zijn tussen de partijen, vanwege het recente overlijden van Sneijders' moeder moeten de gesprekken nog verder worden gevoerd.

Als het aan de F-side ligt dan gaan die gesprekken ook niet meer verder. "We zullen direct duidelijk zijn: deze dwaas is absoluut NIET welkom bij onze club", zo schrijft de harde kern op Instagram. "Ruim drie jaar geleden hebben we Sneijder al duidelijk gemaakt dat hij persona non grata is. Zoiets geldt niet voor een paar zielige jaren, zoals zijn twee mislukte huwelijken, maar voor altijd."

FC Utrecht

Sneijder doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2003 zijn debuut voor de Amsterdammers. Uiteindelijk bleef de aanvallende middenvelder vijf seizoenen bij Ajax en speelde hij 180 wedstrijden. Daarin scoorde hij 58 keer en gaf hij 47 assists. De destijds onder de supporters geliefde Sneijder ging uiteindelijk voor 27 miljoen euro naar Real Madrid. De harde kern hing een spandoek met de tekst 'Wesley: jij blijft één van ons' op tijdens zijn afscheid.

Maar dat sentiment veranderde compleet onder de supporters toen Sneijder had aangekondigd dat hij zijn afscheidswedstrijd niet in de Johan Cruijff Arena wilde spelen, maar in zijn geboortestad Utrecht, en dat hij een skybox nam in het stadion van FC Utrecht. De lovende woorden van de harde kern veranderde in: 'Wes, de tyfus voor je'.

Toen Sneijder vervolgens als reactie daarop langs de Johan Cruijff Arena reed terwijl hij het nummer Utereg me stadje luidkeels meezong, was het voor de harde kern echt klaar. De oud-Ajacied werd afgeschreven binnen de supportersgroep. Met het statement wil de F-side duidelijk maken dat zij Sneijder niet bij de club willen en dat als hij wel komt, ze het de directie zeer kwalijk nemen.

Gemixte reacties

Onder het bericht, dat gisteren werd geplaatst, zijn de reacties verschillend. Sommigen zijn het eens met de harde kern: "Wel Heitinga wegjagen en dan zo’n knuppel weer halen", aldus een van hen. "Hoezo moeten we alleen mensen aannemen met een Ajax verleden?", zegt een ander.

Maar er klinkt ook veel kritiek op het statement: "Niet zo aanstellen, clowns", bijvoorbeeld. En: "Sneijder is een aanwinst voor de club. Misschien iets meer respect voor een speler die heel veel voor de club heeft betekend en misschien nog kan betekenen."