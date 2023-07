In het wild uitgestorven algazellen geboren in Artis

In Artis zijn de afgelopen weken twee jonge algazellen geboren, de dieren zijn in het wild uitgestorven. Een derde geboren lammetje overleed enkele dagen na de geboorte, met de andere twee algazellen gaat het goed.

Het oudste lammetje is nu ongeveer een maand, de jongste werd vorige week geboren. Volgens Danny Sopjes, de verzorger van de algazellen, loopt het jonge tweetal sinds deze week mee met de kudde. "Beide lammeren troffen we kort na hun geboorte al volledig droog en schoongelikt aan, wat een goed teken is van de binding tussen de moeders en hun jongen."

De zoogdieren staan sinds vorig jaar februari op het oude kamelenveld aan het begin van de dierentuin. Daar leven ze onder andere met de stokstaartjes, die volgens de verzorger erg geïnteresseerd waren in de jonge beestjes. Nu zijn de diertjes vooral nog afhankelijk van hun moeder, maar vanaf veertien weken zijn ze volledig zelfstandig.

Uitgestorven in het wild

De algazel was ooit één van de meest voorkomende grote zoogdieren in Noord-Afrika, maar vanwege de jacht op hun hoorns, vlees en huid nam de populatie snel af. De laatste wilde algazel werd eind jaren 80 gezien en sinds 2000 staat het dier op de lijst van dier- en plantsoorten die uitgestorven zijn in het wild. De algazellen zijn al zeker zestig jaar onderdeel van Artis.

De dierentuin werkt mee aan een Europees fokprogramma om de soort te behouden en via zes herintroductieprojecten wordt de algazel in vier beschermde gebieden weer teruggebracht in zijn oorspronkelijke leefgebied. De populatie begint in de gebieden ondertussen zelfstandiger te groeien.