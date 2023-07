Sportschool maakt protestborden voor Pride Walk: "Every booty deserves to be shaken"

De leden van sportschool We Are Queer zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Pride Walk van komende zaterdag. Dan loopt de queer-sportschool, die nu een jaar bestaat, voor het eerst mee en daar zijn natuurlijk protestborden voor nodig. "Gelukkig hebben we genoeg glitter."

Het is een opvallend gezicht: een knutseltafel midden in een sportschool. Maar tussen de dumbells en gewichten in, wordt vandaag druk geknutseld. "We maken protestborden om zaterdag extra zichtbaar te zijn", vertelt oprichter Senn van Beek van We Are Queer. "We vinden het belangrijk om te laten zien dat Pride nog steeds een protest is."

Volgens Van Beek is er nog veel verbetering mogelijk in de acceptatie van de queer-community, ook binnen de sport. "Je ziet nog steeds dat heel veel mensen uit de topsport niet uit de kast durven te komen. Maar we willen ook graag laten zien dat wij er zijn met onze sportschool. We hebben gezien dat in het jaar dat wij open zijn, mensen uit de community nu voor het eerst durven te sporten. Vaak durven zij niet naar reguliere sportscholen te gaan omdat ze zich daar niet gezien, erkend of veilig voelen. Terwijl sport zo belangrijk is", vertelt hen.