"Er kunnen direct 12.000 woningen geplaatst worden": nieuwe podcast Bouw Woon Leef over innovatief bouwen

Met de recente val van het kabinet is de toekomst van de bouw onzeker in Nederland. Maar er is ook een huizencrisis en klimaatverandering. Hoe bouwen we nu snel duurzame huizen? Met architect Nadia Remmerswaal reageren we op deze vraag en op de laatste Bouw Woon Leef documentaire 'Slim, Snel & Samen' over innovatie in de bouw.