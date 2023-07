Extra lange Pride bijna van start: straatfeesten, roze filmavonden en de botenparade

Queer Pride begint deze zaterdag onder meer met een Pride Walk van de Dam naar het Museumplein, om 13.00 uur vertrekt de stoet. Daar wacht ze het Queer Fest: een mini-festival met optredens, marktkraampjes en eettentjes. Verschillende Queerfeesten verspreid door de gehele stad sluiten de eerste week af op vrijdag 28 juli van 22.00 uur tot in de vroege uurtjes. Waar de feesten plaatsvinden wordt later op de website van Queer Amsterdam aangekondigd, waar tevens het hele programma terug te vinden is.

Dit jaar zijn er twee organisatoren: Queer Amsterdam en Stichting Pride Amsterdam. Queer Amsterdam biedt in het Hard Rock Hotel aan het Leidseplein verschillende conferenties aan over bijvoorbeeld emancipatie in de sportwereld en belangrijke onderwerpen binnen de transgemeenschap.

Pride is in 2023 een week langer dan voorheen. De eerste week is de Queer Pride, met onder meer de Pride Walk en allerlei panels en bijeenkomsten. De week daarna is Pride Amsterdam, met activiteiten als de Canal Parade en straatfeesten verspreid over de gehele stad.

Te zien en te doen

In de laatste week van juli is er elke dag in verschillende filmhuizen een film van Queer Films te zien. De films gaan bijvoorbeeld over interseksualiteit. Deelnemende bioscopen zijn onder meer Lab111, Waterkant, Cinema de Vlugt en Kriterion. Sekswerkers verzorgen een optreden in theater Casa Rosso met voorlichting over het vak.

Gedurende Pride Amsterdam is de tentoonstelling Like a River van antropoloog Daniel Jack Lyons te zien in Melkweg Expo. In de fotoreeks word je meegenomen naar de andere kant van de wereld en zie je het leven van trans- en queergemeenschappen in de Amazone.

Filmliefhebbers kunnen terecht in de openluchtbioscopen tijdens de Roze filmavonden. Op 2 en 3 augustus zijn er per voorstelling 400 plekken in het Open Air Cinema op het Mercatorplein en op 4 augustus verhuist de bioscoop naar het Gershwinplein. Films beginnen om 20.00 uur.

Canal Parade

De wereldberoemde Canal Parade vertrekt op zaterdag 5 augustus om 12.00 uur vanaf het Oosterdok. Tachtig boten doen dit jaar mee, waaronder die van Amnesty International, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente en een tal van commerciële bedrijven. Het feest trekt langs de Amstel en sluit om 18.00 uur af aan het Westerdok.

Op 6 augustus wordt de evenementenweek afgesloten op de Dam. Van 14.00 tot 23.00 uur is de Closing Party, met elders pubquizzen en dance-events.