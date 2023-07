Nieuwe fractievoorzitter Partij voor de Dieren: Bakker neemt het stokje over

Partij voor de Dieren heeft sinds vandaag een nieuwe fractievoorzitter. Anke Bakker, die al sinds 2018 voor de partij in de gemeenteraad zit, neemt het stokje over van Jennifer Bloemberg-Issa. Laatstgenoemde is benoemd tot het dagelijks bestuur van het Waterschap.

Partij voor de Dieren is met drie zetels de op een na grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, achter de VVD met vijf zetels. Het is de tweede keer dat sinds die verkiezingen de partij van fractievoorzitter wisselt. Kort na de verkiezingen van vorig jaar vertrok toenmalig fractievoorzitter Johnas van Lammeren de Amsterdamse raad voor een baan als wethouder in Amersfoort. Sindsdien nam Bloemberg-Issa het over in de gemeenteraad, maar met haar benoeming tot dagelijks bestuurslid voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, moest ook zij de gemeenteraad verlaten.

Van vertegenwoordiger tot voorzitter

Bakker, die de nummer twee was achter Bloemberg-Issa, gaat nu door als fractievoorzitter voor de partij. Bakker voerde de taak na het vertrek van Van Lammeren al een korte tijd uit, totdat de, vanwege haar zwangerschapsverlof afwezige, Bloemberg-Issa dat werd.

Bakker werkte tussen 2014 en 2018 als fractievertegenwoordiger voor de PvdD. Daarna werd zij raadslid. In de raad nam ze voor haar partij het woord over onder andere de openbare ruimte, de luchtkwaliteit, het verkeer en woningbouw.

Nieuw raadslid

De Partij voor de Dieren laat aan AT5 weten dat zij ook een nieuw raadslid hebben gekozen. Marc Emmerik, die laatst nog werd beëdigd als vertegenwoordiger, neemt nu de lege zetel. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, is algemeen directeur van het festival Grauzone en daarnaast is hij dj.