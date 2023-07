Kerktorens deze zomer dicht door aanbesteding gemeente: "Krankzinnige bureaucratie"

Sinds 1986 kun je de torens van de Zuiderkerk, de Oude Kerk en die van de Westerkerk beklimmen en bezichtigen onder leiding van een gids van Tower Tours - maar niet deze zomer. De gemeente heeft de dienst dit jaar 'Europees aanbesteed' met als resultaat dat nu niemand meer omhoog gaat.

AT5

"Krankzinnig natuurlijk. Je hebt hier gewoon gidsen, laat die gewoon hun werk doen. Val ze niet lastig met die krankzinnige bureaucratie." CDA-raadslid Diederik Boomsma windt er geen doekjes om. Samen met de Verenging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad begrijpt hij niks van de actie van verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Inkoop, GroenLinks).



"Het is natuurlijk volkomen idioot, alsof of er allerlei Bulgaren, Polen of Italianen dan hier naar Amsterdam moeten komen om mensen rond te leiden in de Oude Kerk? Dat slaat nergens op en het is weer typisch een voorbeeld van een overdreven en onnodige interpretatie van die wetgeving door de gemeente Amsterdam", aldus Boomsma.

Quote "Typisch een voorbeeld van overdreven interpretatie van Europese wetgeving" Diederik Boosma, raadslid CDA

Boomsma gaat vragen stellen over de kwestie aan Groot Wassink. Een woordvoerder van de wethouder zegt dat de gemeente -die toestemming geeft om de torens te mogen beklimmen - niet anders kon dan de dienst aan te besteden. Omdat er geen enkele partij was die aan de voorwaarden voldeed, is die aanbesteding mislukt. Tower Tours is volgens de woordvoerder gevraagd om dan alsnog deze zomer de rondleidingen te organiseren, maar zou ineens de tarieven met de helft willen verhogen.

Geen vetpot Tower Tours zelf wil niet voor camera reageren, maar zegt In een schriftelijke reactie dat het organiseren van de tours door de jaren heen geen vetpot was. Het was een complete verrassing voor het familiebedrijfje dat het jaarlijkse contract niet meer werd verlengd. Na dat bericht werd het stil vanuit het stadhuis, tot april dit jaar. "Toen stelde de gemeente voor om dezelfde tarieven te hanteren als vorig jaar, maar dan alleen voor de Zuidertoren. Met de Oude Kerk moesten we in onderhandeling, maar die wisten zelf van niks", aldus de zoon van de eigenaresse. Tower Tours zegt dat het moeilijk is om op stel en sprong nog gidsen te vinden en onder andere door de inflatie lopen ook bij hen de kosten op. Het tegenbod was bedoeld om samen tot nieuwe afspraken te komen. Voorheen kostte een beklimming van de 140 treden van de Zuiderkerk nog 9 euro. De Westertoren wordt gerestaureerd en is daarom dit jaar sowieso niet te beklimmen.