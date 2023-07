VI: Ajax en Fulham sluiten akkoord over Calvin Bassey

Ajax en fulham hebben een akkoord bereikt over de transfersom van Calvin Bassey, meldt Voetbal International. Ajax zou 21 miljoen euro krijgen voor de verdediger. In het meest voordelige scenario zou de club met deze transfer twee miljoen eruo verlies hebben gemaakt op Bassey.

Afgelopen seizoen werd Bassey voor 23 miljoen euro gekocht van Rangers FC. Ajax heeft met Fulham een doorverkooppercentage afgesproken. Daardoor is er een kans dat zij in de toekomst alsnog aan de verdediger kunnen verdienen. Bassey en zijn management moeten zelf nog instemmen met de transfer.

Teleurstellende prestaties

De prestaties van Bassey afgelopen seizoen waren maar matig. De Nigeriaanse international kreeg veel kritiek op zijn voetbalkwaliteiten. Bassey wilde in eerste instantie niet opgeven en blijven voetballen in Amsterdam. Maar de situatie zou anders geworden zijn nadat het bekend werd dat Ajax hem graag wilde doorverkopen.

De 23-jarige verdediger kwam in totaal 25 keer uit voor Ajax in de eredivisie, waarvan twintig keer in de basis. Bassey had bij Ajax een contract getekend tot 2027. Komend seizoen komt de voetballer uit voor Fulham in de Premier League. De club eindigde afgelopen seizoen op de tiende plek.