People of the Pride: King Faisel is een van de eerste gay rappers van Nederland

In de twee weken van de Pride maakt AT5/NH Nieuws de serie 'People of the Pride', waarin we mensen volgen die zich op zijn, haar of hun manier laten horen voor de queer community. In dit deel praten we met King Faisel. Hij is rapper én gay, een combinatie die in de Nederlandse hiphop-wereld zelden voorkomt. "Ik heb vaak gehoord dat mensen niet met me willen werken omdat ik gay ben."

De agenda van King Faisel is in de weken van Pride overvol. Hij is nu een paar jaar serieus bezig met rappen en het gaat lekker. Maar het was geen makkelijk begin, vertelt de rapper vanaf het homomonument op de Westermarkt. "Ik heb echt vaak gehoord dat mensen niet met me wilden werken omdat ik gay ben. De Nederlandse hiphopscène heeft nog een lange weg te gaan. Producers zeiden dan dat ze het nog eng vonden om met me te werken omdat het publiek er niet klaar voor zou zijn. Inmiddels is dat wel wat beter."

Toch was hij er vorig jaar nog niet zo zeker van of hij door wilde gaan met rappen. "Ik liep in de Kalverstraat en jongens met bivakmutsen kwamen naar me toe om op me te spugen en te schelden en ze probeerden mijn tas te stelen. Ik durfde een tijdje mijn huis niet meer uit. Maar toen dacht ik: Wie zijn hun, met hun zielige leventjes? Dus nee, we gaan gewoon door. Maar het heeft wel eventjes geduurd om mezelf weer op te pakken."