Werkzaamheden Berlagebrug nu echt van start gegaan: "Noodzakelijk maar erg hinderlijk''

We zijn terug bij de Berlagebrug. Nu de voorbereidende werkzaamheden erop zitten, kan het echte werk beginnen. Tot en met 10 november is de brug afgesloten voor al het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een hulpbrug. Het Verkeer gaat weer op pad om de vorderingen te bekijken.

De Berlagebrug zorgt voor een verbinding over de Amstel van de Weesperzijde naar de Rivierenbuurt. Sinds de oplevering in 1932 is er niet veel veranderd aan de brug. Om aan de huidige veiligheidseisen te voldoen zijn de werkzaamheden nodig. ''Er traden regelmatig storingen op'', zegt omgevingsmanager Linda Kint. Ook wordt er gewerkt aan het behoud van de brug: monumentale onderdelen van de brug worden gerestaureerd en opgeknapt.

Kint vertelt dat er al een hoop gedaan is sinds 11 april. Nu de hulpbrug ligt kan er aan de Berlagebrug zelf gewerkt worden: "We zijn heel druk bezig om het middendeel van de brug en de kelder te slopen. De heropbouw van de brug begint volgende week als het oude brugdeel is weggehaald.''

Kruispunt Amsteldijk/Vrijheidslaan

Op en rond het kruispunt voor de brug zijn de werkzaamheden ook nog in volle gang. In de afgelopen maanden is er nieuw asfalt op delen van het kruispunt gelegd en zijn de ventwegen aangepast zodat auto's minder hard gaan rijden. Ook zijn er extra borden die ervoor moeten zorgen dat er geen sluipverkeer door omliggende straten plaatsvindt, vertelt omgevingsmanager Ismay de Vries.

Voor fietsers moeten de verbrede fietspaden en extra oversteekplaatsen een verbetering zijn op dit drukke kruispunt. Daarnaast wordt nieuw asfalt aangelegd en werkt GVB aan tramsporen.