Twee Amsterdammers (24 en 25) opgepakt voor dodelijke schietpartij Vikingpad

De politie heeft deze week twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar aangehouden voor de dodelijke schietpartij anderhalve week geleden aan het Vikingpad in Noord. Bij de schietpartij kwam de 43-jarige crimineel Dwight Mook om het leven.

De schietpartij gebeurde op 18 juli rond 16.00 uur nabij een parkeerplaats. Het 43-jarige slachtoffer raakte gewond en overleed korte tijd later in een ziekenhuis. Wat zich precies heeft afgespeeld, wordt onderzocht.

Getuigen verklaarden dat zij een harde knal hoorden, waarna een gewonde man een rode auto in werd getrokken en dat dit voertuig snel wegreed. Toen gealarmeerde agenten ter plaatse niemand aantroffen, bleek uit onderzoek dat de gewonde man naar een ziekenhuis was gebracht. De betrokken rode auto werd daar aangetroffen en in beslag genomen.

Twee aanhoudingen

De 24-jarige Amsterdammer is afgelopen maandag aangehouden en de aanhouding van de 25-jarige Amsterdammer volgde twee dagen later. Beide mannen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie geeft om die reden op dit moment geen verdere informatie. Beiden zijn vandaag voorgeleid en blijven langer vastzitten.

Kort na de schietpartij hield de politie twee mannen aan uit Almere. Uit onderzoek is komen vast te staan dat zij niets met de schietpartij te maken hebben. Zij zijn diezelfde dag nog vrijgelaten en zijn geen verdachten meer in de zaak.

Politie zoekt getuigen

De politie roept getuigen op om zich te melden. Specifiek is de recherche op zoek naar een relevante getuige die is weggefietst van de plaats delict. Ook is het onderzoeksteam dringend op zoek naar camerabeelden van de Ijdoornlaan die gemaakt zijn rond het tijdstip van de beschieting.