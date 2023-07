Nu ook Klein-Amsterdam in pretpark Duinrell: "Ik had het er niet gelijk uitgehaald"

Na Amsterdam Beach, Amsterdam Castle zijn we nu ook een Amsterdam Theme Park rijker. Of een klein stukje daarvan. Attractiepark Duinrell heeft in Wassenaar een historisch stukje Amsterdam nagebouwd.

AT5

Of daartoe in elk geval een poging gedaan. "Het was een spontaan idee", vertelt Eduard Verbaarschot van Duinrell. Sinds deze maand is in het Amsterdamkwartier de Arcadehal met alle videogames te bezoeken.



Architectuurhistoricus Wouter van Elburg legt de gevels langs de meetlat en is niet onaangenaam verrast over de ontwerpen en ziet zelfs een zekere gelaagdheid: "Het is qua verscheidenheid mooi om te zien. Ik zie pakhuizen, winkelwoonhuizen en gewone huizen."

Niet alle bezoekers zien in één keer dat ze met een replica van Amsterdam van doen hebben, maar de reacties van vooral de buitenlandse bezoekers van het park zijn positief volgens Verbaarschot. "Het was een beetje één plus één is twee. Als toeristen hier zijn, willen ze vaak naar Amsterdam, we bieden ook Amsterdamse stadstochten aan. En een heel klein beetje Amsterdam hebben op Duinrell is wel heel erg leuk."