People of the Pride: Transvrouw Ana Paula vluchtte uit Brazilië en zet zich nu in voor queer-sekswerkers

In de twee weken van de Pride maakt AT5 de serie 'People of the Pride', waarin we mensen volgen die zich op zijn, haar of hun manier laten horen voor de queer community. Vandaag praten we met Ana Paula Lima. Ze is geboren in Brazilië, maar woont na vele omzwervingen nu in Amsterdam. Hier zet ze zich in voor queer-sekswerkers. "Ik ben zo blij en trots op wie ik nu ben."

Ana Paula Lima is geboren in Brazilië, een land waar het voor transpersonen verre van veilig is. "Brazilië is nog steeds het land waar de meeste transpersonen worden vermoord in de wereld. De gemiddelde leeftijd van een transpersoon in Brazilië is vijfendertig jaar. Ik ben nu veertig. Als ik niet was gevlucht was ik hier misschien niet meer geweest," vertelt ze.

Toen Lima twintig was en al aan haar transitie was begonnen, voelde het niet meer veilig in haar geboorteland en vluchtte ze naar Italië. Daar heeft ze een aantal jaar illegaal gewoond en ook een tijd sekswerk gedaan. "Voor veel transpersonen is sekswerk de enige optie. Ik moest overleven en had geen andere keuze", vertelt ze. Inmiddels is ze voor de liefde naar Amsterdam verhuisd en gebruikt ze haar ervaringen om andere mensen te helpen.

Lima zet zich met het Amsterdam Centre for Sex Workers in voor queer-sekswerkers in de stad. Ze begeleidt sekswerkers die in, maar ook uit de prostitutie willen stappen. Deze donderdag organiseren ze een picknick in het Vondelpark, waar sekswerkers elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen met elkaar kunnen delen.