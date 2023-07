Bijna twintigduizend sporters bij enorm gymfestival in Rai en Olympisch Stadion

De salto's, spagaten en backflips vliegen je om de oren de komende dagen, want het grootste gym-festival van de wereld wordt deze week gehouden in de stad. Het evenement vol shows en workshops vindt elke vier jaar plaats en trekt bijna 20.000 bezoekers.

De meeste evenementen van het World Gymnaestrada in het Olympisch Stadion en de RAI Amsterdam. De 19.000 deelnemers komen uit 60 verschillende landen "Het is eigenlijk een unieke ervaring", vertelt een deelnemer. "Het is zeer leuk. Zeker om met allemaal landen samen te zijn en samen te werken. We slapen samen met Fransen in een sportzaal, dus dat is heel leuk." Ook wordt er overnacht in scholen.

Het is een evenement zonder wedstrijdelement. "Dat is het allertofst. Er is geen winnaar. Iedereen is een winnaar", vertelt Manon Crijns, voorzitter van het World Gymnaestrada. In de Rai vindt elk kwartier een show plaats. Volgens haar draait het deze week om 'te laten zien wat je kunt, plezier te hebben en vooral jezelf te verbazen bij andere optredens'.

Het evenement duurt nog tot en met zaterdag 5 augustus. Het bezoeken van de shows kost tussen de 8,50 en 41 euro.