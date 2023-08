Uitgelegd: Wat is parametrisch ontwerpen?

Het begrip parametrisch ontwerpen wordt vaak gebruikt in de bouw als het gaat over ‘slim bouwen’. Maar wat betekent het eigenlijk en wat kan je er allemaal mee doen? Thijs van de Straat, van een Amsterdams architectenbureau, legt het uit.

Parametrisch ontwerpen is onderdeel van slim en innovatief bouwen. Bij parametrisch ontwerp worden de variabelen, ofwel alle bouwelementen, in de computer verwerkt. Als een variabele verandert, bijvoorbeeld groter wordt, heeft dat invloed op het hele ontwerp. De computer past die verandering aan en maakt zo razendsnel een nieuwe tekening.

Een voorbeeld van een ontwerp gemaakt met deze techniek is 'The Mall of The Netherlands". Binnenin het gebouw is een deel van het plafond gemaakt van duizenden houten latten. Als de architecten een lat bijvoorbeeld groter, of kleiner zou willen maken, zou dit vroeger enorm veel werk zijn. Maar door het middel van parametrisch ontwerp kan de computer de tekening meteen aanpassen.