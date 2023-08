Amsterdam heeft het water niet onder controle: "Niet bestand tegen extreem weer"

We hebben een natte zomer dit jaar. Er heeft al een storm gewoed in de stad en afgelopen weken lijkt het wel herfst met de hoeveelheden regen die uit de lucht zijn komen vallen. Zijn we in Amsterdam daar wel op gebouwd? En hoe ziet de toekomst eruit? Onderzoeksjournalist Tracy Metz vertelde hier eerder over in AT5-programma Bouw Woon Leef. We spraken haar opnieuw en legden haar deze vragen voor.

Erik Mus / Daniël Rommens

Metz uitte twee jaar geleden al haar zorgen over de onjuiste aanpak van bouwen rondom en op water in Amsterdam. Ze noemde de Houthavens als voorbeeld: "De huizen zijn gebouwd 60 centimeter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). De kozijnen staan daar zo ongeveer op NAP, dat is niet zo verstandig.''

Quote "Bij Houthavens zijn de huizen gebouwd 60 centimeter boven NAP. Dat is niet zo verstandig'' TRACY METZ - ONDERZOEKSJOURNALIST

Houthavens - AT5

Ook verbaasde Metz zich toendertijd over het feit dat er niet beter rekening wordt gehouden met het gevaar van water rondom de gebouwen. Door klimaatverandering kan het NAP onvoorspelbaar stijgen en dus gevolgen hebben voor Amsterdammers die dicht bij het water wonen. Zij is het daar nog steeds mee eens. Er is al weinig ruimte voor nieuwe woningen in de stad, waarbij het risico van water voor nóg minder geschikte bouwplekken zorgt.

Goed voor de mens of de natuur? De afgelopen maanden wisselden de weersomstandigheden sterk. Dit is de éérste natte zomer na vier droge zomers in de stad. Extreem weer zal steeds vaker voorkomen, volgens Metz. Geen hete zomers, maar héle hete zomers, afgewisseld door hele natte seizoenen.

Quote ''Amsterdammers douchen gemiddeld langer dan de rest van Nederland'' TRACY METZ - ONDERZOEKSJOURNALIST

We zijn nog niet ingesteld op deze omstandigheden, aldus Metz. ''In Amsterdam zie ik na regen enorme plassen op straat. Het is meer water dan we aankunnen.'' De overstromingen in Limburg zijn een voorbeeld. Heel plaatselijke en heftige buien. "Daar is geen enkel systeem tegen bestand, ook de stad niet.'' Sluizen en duinen moeten ons beschermen, maar zijn deze hoog genoeg, vraagt zij zich af.

Water in gedachten houden Volgens Metz zal de oplossing zitten in een verandering in ons gedrag. We zijn volgens haar ons niet genoeg bewust van water en waterreserves. ''Amsterdammers douchen gemiddeld langer dan de rest van Nederland'', zegt Metz. ''Ze snappen niet hoe essentieel water is voor het leven, schoon water is niet oneindig." In Frankrijk en Spanje is water soms al niet meer beschikbaar, en volgens het RIVM zou dit in 2030 in Nederland de volgende kunnen zijn.

