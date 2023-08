Politie over crash Rolls-Royce Ziyech: "Onvoldoende grond om iemand anders als verdachte aan te wijzen"

Aanwijzingen die erop zouden duiden dat Hakim Ziyech de bestuurder was van de Rolls-Royce die zondag in de De Baarsjes crashte, hebben op dit moment onvoldoende grond hem ook als verdachte in de zaak te zien. Dat benadrukt de politie vandaag in een persbericht, zonder daarbij de naam van Ziyech daarbij expliciet te noemen. "De politie moet zich in onderzoeken baseren op feiten en bewijs, niet op roddels en zogenaamde juice."

Bij het ongeluk botste de Rolls-Royce met een andere auto, om daarna over een fietsenrek met geparkeerde fietsen heen te rijden. Al snel werd duidelijk dat de Rolls-Royce op naam van oud-Ajacied Hakim Ziyech staat, maar dat de voetballer zou zelf niet in de auto hebben gezeten.

Twee andere personen gaven kort na het onderzoek aan dat ze de bestuurders van de auto's waren. Eén van de twee, de bestuurder van de Rolls-Royce, werd vervolgens meegenomen naar het politiebureau voor rijden onder invloed. Hij geldt als verdachte in de zaak.

Later verschenen er op sociale media en in De Telegraaf verhalen dat Ziyech wel degelijk achter het stuur zou hebben gezeten. De krant citeert een buurtbewoner die zegt dat Ziyech kort na het ongeluk snel uit de bestuurdersstoel kroop en vervolgens wegrende. Yvonne Coldeweijer plaatste op haar juicekanaal een foto van Ziyech, met daarnaast een foto van iemand met dezelfde kleding die de gecrashte Rolls-Royce uitstapt.

'Onvoldoende grond'

Zonder de naam van de voetballer, die nu voor Chelsea speelt, expliciet te noemen, benadrukt de politie nu in een persbericht dat de verklaringen geen voldoende gronden geven om denken dat Ziyech achter het stuur zat. Wel zegt de politie dat ook aan hen is verklaard dat er kort na het ongeluk een man zou zijn weggerend.

De verklaring van de getuige en de suggesties die in media worden gewekt, geven de politie op dit moment echter niet voldoende gronden om iemand anders dan de persoon die zich heeft uitgegeven als bestuurder van de Rolls-Royce aan te merken als verdachte in deze zaak, zo benadrukt een woordvoerder.

Verlaten plaats ongeval

De politie geeft daarnaast aan dat de middelen om te onderzoeken of de bestuurder niet iemand anders was, op dit moment beperkt zijn. "Als er namelijk inderdaad sprake zou zijn geweest van een eventuele andere bestuurder, dan zou deze persoon kunnen worden verdacht van artikel 7 (Wegenverkeerswet), voor het verlaten van plaats ongeval", legt een woordvoerder uit. "Dit strafbare feit in deze specifieke zaak, een verkeersongeval met alleen materiële schade, geeft de politie bijvoorbeeld niet de bevoegdheid om camerabeelden uit de omgeving te vorderen."

"De politie moet zich in onderzoeken baseren op feiten en bewijs, niet op roddels en zogenaamde juice", aldus de politie. "Daarom is het belangrijk dat mensen informatie rechtstreeks met de politie delen. Mochten er mensen zijn die concrete informatie hebben over, of camerabeelden hebben van, een mogelijke andere bestuurder, dan roepen wij die mensen op om zich bij de politie te melden."