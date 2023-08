Misdaad nl Rotterdams arrestatieteam pakt van explosie verdachte Amsterdammer op in Zuidoost

Een arrestatieteam (AT) uit Rotterdam heeft vanmorgen in Zuidoost een man gearresteerd die ervan wordt verdacht een explosie te hebben veroorzaakt in de Maasstad. Rond 11 uur kwamen de Rotterdamse AT'ers de straat Heesterveld inrijden. Na wat voorbereidingen gingen ze de woning binnen en werd een 24-jarige Amsterdammer opgepakt, aldus de Rotterdamse politie.

Net als in Amsterdam zijn er ook in Rotterdam met grote regelmaat explosies bij huizen door -meestal- zwaar vuurwerk, met veel schade tot gevolg. In Rotterdam is er meerdere keren 'betalen' gekalkt op de woningen die doelwit zijn.

Explosie in december De Amsterdammer die vandaag is opgepakt wordt verdacht van zo'n explosie bij een woning in de straat Struikheide. Bij die woning werd in de nacht van 11 op 12 december vorig jaar een explosie geweest. De klap blies de voordeur weg en er ontstond een brandje, waardoor de woning vol rook kwam te staan. Ten tijde van de explosie waren drie mensen in huis; geen van hen raakte gewond. Er zijn vrij goede beelden van de waarschijnlijk twee daders van deze aanslag omdat ze zijn gefilmd door de videodeurbel, is te lezen op de site van het Rotterdamse AT5, TV Rijnmond.