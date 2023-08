Kijk live: Canal Parade van start

De Canal Parade is om 12.00 uur van start gegaan. De stad loopt inmiddels vol met bezoekers. AT5 zendt de kleurrijke botenparade live uit tot 15.30 uur.

Met het startschot om 12.00 uur, barst het kleurrijke botenfeest tijdens Pride in de stad los. In totaal zullen er tachtig boten meevaren, via de route Oosterdok, Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht en eindigen bij de Westerdok.

Shay Kreuger zal vanaf de kade verslag doen van de boten. Op een aangemeerde boot staat Splinter, waarop hij onder andere de volgende gasten ontvangt: Jörgen Raymann, YouTuber Jessie Maya en rapper King Faisel.

Het centrale thema van Pride Amsterdam dit jaar: #YouAreIncluded. De botenparade duurt tot 18.00 uur vandaag en is tot 15.30 uur via AT5 te volgen.