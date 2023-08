Deze grote zeilschepen zijn nu te bewonderen bij het Scheepvaartmuseum

Hoewel de Spaanse schepen dus niet echt uit de 16e eeuw komen, zijn het volgens curator Diederick Wildeman wel speciale exemplaren: "Het is bijzonder omdat dergelijke schepen over de wereld hebben gevaren. Het zijn de eerste schepen die buiten het Europese continent hebben gevaren. Het is een reconstructie, maar we kunnen hiermee aan de mensen tonen hoe zo'n schip eruit zag", vertelt Wildeman.

De boten varen nog steeds over zee met gasten en een vaste bemanning. Net als het oudste 'echte' schip aan de steiger: 'De Pascual Flores'. Dat schip is gebouwd in 1917, heeft meer dan 400 m² zeiloppervlak en vervoerde vroeger zout en fruit tussen Afrika en Europa.

Toch gaat dat varen vandaag de dag niet altijd meer zoals vroeger. "Alle schepen varen nog maar hebben wel een motortje, om niet meer geheel afhankelijk te hoeven zijn van windrichtingen en de windkracht", aldus Wildeman.