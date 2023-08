Riooldrama zet Quinta en haar twee kinderen op straat: "Het was één grote strontzooi"

Het huis van Quinta stond vorige week vol met een laag rioolwater en poep. Een rioolleiding in het pand raakte verstopt, waardoor heel haar woning veranderde in een strontzee. De grootste schade is opgeruimd, maar goed bewoonbaar is het nog niet. Quinta heeft geen inboedelverzekering, waardoor haar spullen niet vergoed worden: "Ik sta op straat door iets wat niet mijn schuld is."

"Het zat tot de rand van de wc en liep er helemaal uit naar andere ruimtes", omschrijft Quinta de situatie van vorige week dinsdag. Ze kwam thuis nadat ze even weg was met haar twee kinderen: "We deden de deur open en toen werden we eigenlijk meteen al achterovergeslagen door de lucht." Eenmaal binnen bleek er na lekkage allerlei ontlasting met het rioolwater mee omhoog te zijn gekomen: "Omdat ik op de begane grond woon, kwam het bij mij terecht." Nadat een paar uur later de reinigingsdienst langskwam was de eerste schade opgelost, maar bewoonbaar is het nog niet. Er zijn alleen nog wat stoelen, de eettafel en de bank over.

Quote "Ik sta nu op straat met twee kleine kinderen, door iets wat niet mijn schuld is" Quinta Thé - poepslachtoffer

Inboedelverzekering Een probleem voor Quinta is de bekostiging van al haar verloren spullen, ze heeft namelijk geen inboedelverzekering. Dat wil zeggen dat alle spullen die van haar zijn en vervangen moeten worden, nu ook daadwerkelijk door haarzelf betaald moeten worden. De verhuurder van de woning gaat enkel over het casco: het vaste deel van het huis. "Je inboedelverzekering verzekert je voor alles wat er kan gebeuren aan je huis wat buiten je macht ligt. Als er een storm is of er is bijvoorbeeld lekkage, dat is niet iets waar de verhuurder iets aan kan doen", zegt woordvoerder Marieke van Kruiningen van verhuurder Amvest. Om die reden is de eigenaar van het huis niet verantwoordelijk voor de spullen van Quinta. Ook de vloer bijvoorbeeld valt onder haar inboedel: "Als je eroverheen loopt voel je gewoon dat er allemaal vocht onder zit. Die hele vloer moet eruit, gedroogd en vervangen worden", aldus Quinta.

vloerkleed met poepresten - AT5

Maar volgens Quinta kan de verhuurder meer doen: "Ze hebben geprobeerd vervangende woonruimte te zoeken, maar die hebben ze niet gevonden." Ze verblijft nu tijdelijk ergens anders, maar moet over een paar weken ook daar weer weg. Een huurder is wettelijk niet verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten, maar in de reglementen van deze verhuurder staat wel een hele strenge aanbeveling om dit af te sluiten." "Ik vind het heel verdrietig. Ik sta nu op straat met twee kleine kinderen, door iets wat niet mijn schuld is." Amvest vindt de situatie vervelend, maar kan met 22 duizend woningen niet iedere bewoner tegemoetkomen waar nodig. "Precies daarom benadrukken wij hoe belangrijk én verstandig een inboedelverzekering is."