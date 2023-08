Strengere eisen voor Sluis- en Bruggenfeest in Weesp na fusie: "Enorm veel regels"

Het is voor veel Weespers het hoogtepunt van het jaar: het Sluis- en Bruggenfeest. Het festijn wordt de komende dagen voor de 44e keer gehouden, maar zonder slag of stoot ging het dit jaar niet. Sinds de fusie met Amsterdam moet het festijn namelijk aan veel strengere eisen voldoen.

"De regels van Amsterdam zijn enorm en heel gedetailleerd. En daar kunnen wij als vrijwilligers niet veel mee", aldus voorzitter Hans Leemans van Stichting Volksfeesten Weesp. "We hebben ook gezegd: als we dit feest willen blijven organiseren, dan moeten we hulp hebben van professionals. Dus dit jaar huren we de beveiliging, de EHBO en verkeersregelaars in."

Kroegbaas Pieter Kors kan erover meepraten. De overkapping die hij jaarlijks voor zijn café had staan, mocht van de gemeente niet meer. "Er waren regels veranderd, het bouwboek was niet goed. Het gevolg daarvan is dat ik een andere overkapping heb moeten neerzetten. Die is heel professioneel, al was de andere dat ook, maar deze dan nog iets meer. Deze overkapping mag, maar die kost me ook twee keer zoveel geld."

Leges fors verhoogd, maar ook meer subsidie

Daarbij komt dat de leges voor het feest fors zijn verhoogd van 700 euro naar ruim 12.000 euro. Ook mogen winkels in de omgeving maximaal één alcoholisch drankje per persoon verkopen en moeten de kroegen gelijktijdig met het einde van het feest sluiten. De maatregelen vloeien voort uit een 'kritisch rapport' dat verscheen na de evaluatie van vorig jaar.

Daar tegenover staat dat de organisatie nog nooit zoveel subsidie heeft gehad én dat het feest door burgemeester Femke Halsema is bestempeld als van 'hoog maatschappelijk belang'. "Dat betekent dat we tot 1 uur door mogen tappen, dat betekent dat we tot 12 uur muziek hebben buiten en dat de muziek wat harder mag", aldus Kors.

"Zelfde predicaat als Pride en Koningsdag"

Glunderend: "Er zijn op dit moment nog twee andere evenementen in Amsterdam die dat (hoog maatschappelijk belang red.) hebben: de Pride en Koningsdag. En ik ben er toch wel heel trots op dat we als klein stadje zo'n zelfde predicaat hebben gekregen."