Meer reizigers en vliegbewegingen op Schiphol, luchthaven spreekt van 'keerpunt'

Het aantal passagiers op Schiphol steeg in het eerste half jaar met meer dan een vijfde, maar toch heeft de luchthaven naar eigen zeggen de zaken beter op orde dan een jaar geleden, toen er door personeelstekorten lange rijen bij de bagagecontrole ontstonden.

"Onze focus was bovenal om passagiers weer een fijne reiservaring te bieden tijdens het vakantieseizoen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we dit doel hebben bereikt", zegt Schiphol-CEO Ruud Sondag.

Het staat in schril contrast met vorige zomer, toen reizigers te maken hadden met een ware chaos. CNN noemde Schiphol een 'crazy mess'. Door de problemen stonden reizigers soms urenlang in de rij voor de incheckbalies en beveiligingscontrole. De problemen zorgden afgelopen jaar voor een miljoenenverlies.

Sondag baseert zich op de Net Promoter Score (NPS), een veelgebruikte methode om loyaliteit van klanten te meten. Vorig jaar waren die scores 'extreem laag', aldus Schiphol, maar inmiddels liggen ze weer in de buurt van de resultaten van voor corona.

'Trots'

De cijfers gaan over het eerste halfjaar, dus of die scores tijdens de zomervakantie ook zo hoog waren, is nog onduidelijk.

Toch zegt Sondag alvast dat iedereen op Schiphol trots kan zijn, "Maar we zijn er nog niet. Voor al onze passagiers moeten wij en onze partners blijven verbeteren."

Extra beveiligers

Maar volgens Schiphol is de situatie ten opzichte van vorig jaar al aanzienlijk verbeterd. Dat heeft volgens het bedrijf voornamelijk te maken met de extra beveiligers op de luchthaven zijn komen werken. Schiphol, dat vorig jaar met ongeveer 2100 beveiligers werkte, wilde dit jaar 800 extra krachten aannemen. Dat is, ondanks de krappe arbeidsmarkt, ruimschoots gelukt: uiteindelijk zijn er in 2023 zelfs 1000 extra beveiligers bijgekomen.

Terwijl de klanttevredenheidsscores in de eerste zes maanden hoger waren dan een jaar eerder, is ook het aantal reizigers en reisbewegingen toegenomen. Tussen januari en juni telde de luchthaven zo'n 28,7 miljoen passagiers, terwijl dat aantal vorig jaar nog op 23,8 miljoen lag. Schiphol verwacht aan het eind van het jaar tussen de 60 miljoen en 64 miljoen passagiers geteld te hebben.

Meer vliegbewegingen

Het aantal vliegbewegingen steeg van 189.506 in het eerste halfjaar van 2022 naar 206,198 in dezelfde periode in 2023. Naar verwachting van Schiphol loopt dat aantal de rest van het jaar op tot tussen de 430.000 en 445.000 vliegbewegingen.

Op financieel gebied behaalde Schiphol daarmee en positief nettoresultaat van 15 miljoen euro, een cijfer dat volgens de Luchthaven zonder eenmalige kostenposten hoger had kunnen uitvallen (44 miljoen euro).