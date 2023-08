Tientallen regenboogvlaggen in wijk in Noord nadat vlag bij buurtbewoners werd vernield

In de wijk Oostzanerwerf in Noord hebben meerdere bewoners uit solidariteit een Pride-vlag opgehangen. Vorige week werd de vlag bij twee buurtbewoners vernield en kregen zij een steen door de ruit gegooid. Nu een week later hangen er al ruim dertig vlaggen in de buurt.

Zondag 20 augustus kregen twee 36-jarige buurtbewoonster in de ochtend een steen door hun ruit gegooid en bleek dat de regenboogvlag die uit het raam hing was vernield. Een nacht eerder was het ook al raak, toen werd de vlag met stok en al naar beneden getrokken. "De vlag zelf lag er toen nog. We besloten hem daarom uit het raam te hangen", vertelde het stel eerder aan AT5. Het stel heeft twee keer aangifte gedaan bij de politie.

Om de twee vrouwen te steunen kochten meerdere bewoners na het voorval een Pride-vlag. Ook in de wijk naast Oostzaanerwerf, Twiske-Zuid, werd er een initiatief gestart. Afgelopen week waren er steeds meer vlaggen in de straat te vinden. "Wij voelen ons in ieder geval heel erg gesteund en die boeven hebben zo mooi het tegenovergestelde bereikt van wat ze wilden bereiken", reageert het stel.

In totaal zijn er volgens het stel 56 vlaggen gekocht door de buurtbewoners, waarvan er nog aantal de vlag moeten ontvangen. Uit veiligheid worden de vlaggen in de avond wel weer naar binnengehaald.