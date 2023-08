Vier Ajaxlegendes vereeuwigd in Johan Cruijff Arena

Ga d'r maar aanstaan. Vier Ajaxlegendes uitkiezen om een muur te vullen op de tweede ring aan de oostzijde van de Johan Cruijff Arena. "Bijna niet te doen", zegt commercieel directeur van Ajax Menno Geelen. "We hebben geprobeerd uit elke succesperiode van Ajax een legende te kiezen. En dan nog is de keuze reuze. Maar ik denk dat we met deze vier in ieder geval vier mooie legendes op een mooie plek hebben vereeuwigd."

Rond 13.30 uur valt het zwarte doek en komen de vier legendes tevoorschijn. Piet Keizer, Marco van Basten, Patrick Kluivert en Matthijs de Ligt. Metershoog afgebeeld met hun jongere zelf. Street artist en illustrator George Adegite uit Zuidoost is er maanden mee bezig geweest. "Het was een leuke ervaring. Gewoon stapjes maken, af en toe aan de directie laten zien, en weer doorgaan."

Adegite is blij dat hij de legendes niet zelf hoefde uit te kiezen. "Daar hoefde ik gelukkig niet over na te denken. Het zijn er gewoon teveel geweest bij Ajax. En ik geloof dat er nog een aantal aan zitten te komen."

Piet Keizer overleed in 2017. Van Basten, Kluivert en De Ligt konden er niet bij zijn. Wel aanwezig is een trotse Frank de Ligt, de vader van Matthijs. De enige van de vier legendes die nu nog speelt. Volgens vader De Ligt is de gelijkenis met zowel de oude als jonge Matthijs treffend. "Het lijkt heel sterk op wie hij was toen hij negen/tien jaar oud was. Toen hij hier bij Ajax kwam. Het is een hele eer dat hij met deze drie verschillende generaties vereeuwigd wordt."