Nieuw bodemonderzoek op plek Bijlmerramp: bluswater bevatte schadelijke stof PFOS

De gemeente gaat nieuw bodemonderzoek uitvoeren rondom de plek van de Bijlmerramp. Er wordt gekeken of er te veel PFOS – een schadelijke stof – in de bodem is terechtgekomen tijdens de bluswerkzaamheden na de vliegtuigcrash. PFOS werd namelijk vroeger gebruikt in blusschuim. Er is geen direct gevaar voor omwonenden, benadrukt de gemeente.

Volgens de gemeente is er de laatste jaren vastgesteld dat PFOS schadelijk is voor mens en milieu. Sinds kort gelden er ook strengere regels. De stof is vanaf 2009 verboden.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoekt daarom of er te veel PFOS in de grond rond de rampplek zit en of er - en zo ja welke – maatregelen er nodig zijn. Het onderzoek vindt plaats op 12, 13 en 20 september.

De GGD zegt dat er geen direct gevaar voor mensen is. Mensen zouden niet zomaar met PFOS in aanraking komen omdat het onder de grasmat zit. "Toch willen wij overal in de stad zo min mogelijk PFOS in de grond. Daarom doen we extra onderzoek", aldus de gemeente.

In een rapport uit 2017 van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos werd de PFOS ook al vastgesteld. Volgens een woordvoerder zijn er sinds mei strengere regels en is de situatie daarom anders. Onderzoek op de plek van de ramp wordt er al langer gedaan, aldus de gemeente.

Bewonersavonden

Er wordt op 4 september een eerste informatieavond georganiseerd. Bewoners ontvangen de komende dagen een brief. Ook worden de komende weken bewonersbijeenkomsten georganiseerd. In december volgt een bijeenkomst over de uitslag van het onderzoek. Dan wordti ook bekendgemaakt welke maatregelen er nodig zijn.

PFOS valt onder de groep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS). Volgens de GGD is PFOS schadelijk voor mensen. Zo kan het onder meer slecht zijn voor je immuunsysteem, problemen tijdens de zwangerschap veroorzaken en ook is er een verhoogd risico op kanker. PFOS wordt niet afgebroken door het lichaam. Hoe meer je van deze stoffen binnenkrijgt, des te verder het niveau van deze schadelijke stoffen in je lichaam ophoopt.