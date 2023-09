Automobilist knock-out geslagen na verkeersruzie op A10: dader krijgt celstraf

Bij afrit S117 verlieten ze de snelweg en bij het kruispunt van de kruising van de IJdoornlaan met de Vorticellaweg stapten ze uit. De 62-jarige man sloeg het slachtoffer daar knock-out. Het slachtoffer was een kwartier buiten bewustzijn en heeft traumatisch hersenletsel opgelopen. Hij ziet nog altijd dubbel.

Dreigementen

De aanleiding van de ruzie is niet helemaal vast te stellen, maar kan volgens de rechtbank in het midden blijven. Het is wel duidelijk dat de dader met zijn passagier, waarvan de identiteit nog onduidelijk is, daarna dreigementen hebben geuit. Zo zwaaide de passagier zelfs met bokshandschoenen. Nadat de inzittenden waren uitgestapt, liep de dader in een keer op het slachtoffer af en deelde hij meteen klappen uit.

De dader heeft geen spijt en vindt dat hij zelf het slachtoffer is van de situatie. In het vonnis schrijft de rechtbank echter dat hij 'louter aanvallende bedoelingen' had en dat het niet ging om zelfverdediging, zoals zijn advocaat betoogde.

Niet meer te herkennen

Het slachtoffer gaf aan nog altijd last te hebben van de fysieke en psychische gevolgen. Hij zegt zichzelf niet meer te herkennen en niets meer te kunnen plannen, op zowel werk- als privégebied. Ook kan hij volgens zijn partner nergens meer om lachen en is hij afhankelijk geworden van zijn partner.

De officier van justitie vond dat het ging om poging tot doodslag, maar dat vindt de rechtbank niet. Zo is er geen bewijs dat de automobilist het slachtoffer wilde doodslaan en ook niet dat er een aanmerkelijke kans bestond dat het slachtoffer zou overlijden. Zware mishandeling is wel bewezen.

Voorarrest

De dader heeft al drie maanden in voorarrest gezeten, wat betekent dat hij nog drie maanden de gevangenis in moet. Volgens de rechtbank is de zes maanden gevangenisstraf een 'passende en geboden reactie'. Ook moet hij zo'n 8400 euro aan schadevergoeding betalen.