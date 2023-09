Dispuut studentenvereniging L.A.N.X. geschorst na vrouwonvriendelijke opdrachten bij ontgroening

Studentenvereniging L.A.N.X., het studentencorps aan de Vrije Universiteit, heeft een van haar disputen voor onbepaalde tijd geschorst. Aanleiding is een lijst met opdrachten waar eerstejaars tijdens een dispuutsontgroening punten voor konden krijgen. Op de lijst stonden onder meer de opdrachten 'regel een vluchteling' en 'naai een emmer in een steeg', waarbij emmer staat voor vrouw.

Dat schrijft de studentenvereniging op haar website. De misstanden gebeurden in november 2022 tijdens de kennismakingstijd van Ares, een van de disputen. De studentenvereniging kreeg de brief met de lijst afgelopen woensdag naar eigen zeggen voor het eerst te zien tijdens een gesprek met De Groene Amsterdammer, dat de brief in handen had. L.A.N.X. noemt het een brief 'met mensonterende opdrachten'.

Eerstejaars van het dispuut kregen de brief voorafgaand aan een reis naar het buitenland. Door het uitvoeren van de opdrachten op de lijst tijdens de reis, konden de studenten punten verdienen. De opdrachten waren onderverdeeld in categorieën variërend van ‘Algemeen’, zoals ‘jat een item uit The Buddhist Stripteaseclub’ (een stripclub in Boekarest), tot ‘Dames en Seksgerelateerd’ zoals ‘regel een vluchteling’ en ‘naai een emmer in een steeg’, waarbij met een emmer een vrouw wordt bedoeld.

Beeldmateriaal uploaden als bewijs

De eerstejaars moesten elke dag beeldmateriaal uploaden van de uitgevoerde opdrachten als bewijs. De vijf studenten die aan het eind van de reis de minste punten hadden verzameld, konden een sanctie verwachten. Voor de drie studenten met de minste punten kwam daar nog een sanctie bovenop. De studenten mochten tijdens de reis geen contact hebben met de buitenwereld. Ook kregen ze te horen dat hun social media-accounts 24 uur per dag werden gemonitord.

"De inhoud van de brief past op geen enkele manier bij de normen en waarden van onze Vereniging en de samenleving", staat op de website van L.A.N.X. "Wij schamen ons dan ook diep voor de brief. We voelen ons ook verslagen en belazerd." De vereniging heeft het dispuut voor onbepaalde tijd geschorst en uitgesloten van de kennismakingstijd. Ze kunnen dus geen nieuwe leden krijgen. Ook heeft L.A.N.X. alle jongens die mee waren op de reis in contact gebracht met een vertrouwenspersoon.

Vervolgstappen

"Op dit moment onderzoeken wij de zaak en kijken we samen met de onderwijsinstellingen naar de vervolgstappen", aldus L.A.N.X. "Wij nemen verdere maatregelen om ervoor te zorgen dat dit gedrag niet nog eens plaatsvindt." Wat deze maatregelen inhouden en of er ook sancties volgen tegen individuele leden is niet bekend. L.A.N.X. was zondagmiddag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

Vorig jaar kwam ook studentencorps A.S.C./A.V.S.V. in opspraak na zeer vrouwonvriendelijke uitspraken.Tijdens een lustrumdiner werden vrouwen daar uitgemaakt voor 'sperma-emmers'. Ook was er te horen dat 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’. Daarop werd de subsidie voor de vereniging ingetrokken. Burgemeester Halsema riep toen ook op dat studentenverenigingen zich meer moeten aanpassen aan deze tijd.