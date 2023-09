Buitenbaden passen openingstijden aan nu het plotseling mooi weer is

Deze week is het mooi weer en daarom heeft de gemeente de openingstijden van de buitenzwembaden aangepast. Eerder vandaag schreven we dat er in Amsterdam meerdere zwembaden dicht zijn door het einde van de zomervakantie. Vandaag laat de gemeente weten dat de openingstijden bij de meeste zwembaden alsnog verruimd zijn.

Ook in het De Mirandabad in Zuid, het Flevoparkbad in Oost en het Sloterparkbad in Nieuw-West zijn deze week extra vaak open, in deze zwembaden kun je tot 10 september buiten zwemmen.

Het Brediusbad is ook komend weekend dicht, maar in het Noorderparkbad kun je komend weekend wel zwemmen. Zaterdag en zondag zijn alle baden tussen 10.30 uur en 16.00 uur open. Tussen woensdag en vrijdag is een deel van de zwembaden geopend.

Het Noorderparkbad in Noord en het Brediusbad in West moesten het afgelopen weekend daarin toch het buiten zwemseizoen beëindigen.

In het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel is het tot 15 september mogelijk om buiten te zwemmen. In Amstelveen kun je nog zwemmen bij stadsstrand Poel's Up, in De Poel, een stuk water tegen het Amsterdamse Bos aan.

Wil je alleen pootje baden of met kinderen verkoeling zoeken, dan kan dat in het Amsterdamse Bos bij het grote en het kleine pierenbad. Ook alle vijftien gemeentelijke peuterbadjes, bijvoorbeeld in het Oosterpark, Westerpark en Vondelpark, zijn tot 18.00 uur open deze week.

Onderstaande kaart toont de pierenbadjes, buitenbaden, officiële buitenzwemlocaties en binnenbaden in Amsterdam.