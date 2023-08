Afval- en regenwater uit riool in buitenwater door regenbuien: zwemmen afgeraden

Volgens de gemeente bestaat er een verhoogd risico op gezondheidsklachten, omdat er 'allerlei ziekteverwekkers in het oppervlaktewater terecht kunnen komen'. De waterkwaliteit is volgens de gemeente op verschillende plekken tijdelijk verslechterd.

Het gaat onder meer om de Amstel. "Zwemmen in dit vervuilde water is niet gezond en raden we dan ook af." Wie toch het water in gaat, wordt niet bestraft. "Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid", stelt de gemeente.