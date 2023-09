Proces Peter R. de Vries gaat vandaag verder in De Bunker

In de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp vindt vandaag en morgen een regiezitting plaats over de moord op Peter R. de Vries. Zowel de vermoedelijke opdrachtgevers als vermoedelijke uitvoerders staan terecht.

Eerder ging het nog om twee afzonderlijke processen, maar vorig jaar werd bepaald dat beide strafzaken gelijktijdig behandeld werden. Beide zittingsdagen beginnen om 9.30 uur. Er is voor de rechtbank in Osdorp gekozen vanwege het hoge aantal verdachten, het zijn er negen, en de ruimte in de zittingszaal daar. Tijdens de zitting wordt de inhoudelijke behandeling, die later plaatsvindt, voorbereid.

Vorig jaar vond er al een inhoudelijke behandeling tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en de vermoedelijke chauffeur Kamil E. plaats. Het OM eiste levenslang tegen beide verdachten. De rechtbank deed alleen geen uitspraak, mede omdat een van de rechters naar het buitenland verhuisde. Later werden er nieuwe verdachten opgepakt.