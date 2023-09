Dierenpolitie vraagt hulp na 'vele dumpingen' deze zomer

Volgens de dierenpolitie ging het om 'vele dumpingen'. "We willen toch een poging wagen om deze op te lossen. Het is en blijft een strafbaar feit om je te ontdoen van je dier, wat de achterliggende reden ook zou kunnen zijn. Er zijn veel andere wegen om te zorgen dat je een nieuw thuis kunt vinden voor je geliefde maatje."

Zo werd er op 11 augustus een hond achtergelaten bij een tunneltje op of bij het Zeevaarthof in Noord, werd er op 24 augustus werd een kat aangetroffen in een katoenen Albert Heijn-tas in de bosjes bij het Holland Park in Diemen en werd er op 29 augustus een katje uit een auto gezet op de Jan de Greefstraat in West. De politie vraagt getuigen of eigenaren zich te melden, dat kan ook via het meldpunt 144.