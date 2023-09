Amsterdamse wooncomplexen verduurzamen: In Zuidoost lukt het

Ruim 70% van de woningen in Amsterdam heeft nog steeds geen energielabel A. Hoewel er wel de behoefte is om te verduurzamen blijkt dit vaak simpelweg ingewikkeld. In Zuidoost is er wel succes. Maar waarom is het voor bewoners van flatgebouwen lastig om hun woning energiezuinig te maken? Journalist Fred van der Molen vertelt aan Bouw Woon Leef waarom dit zo is.

Volgens Van der Molen maakt de samenstelling van de VvE van flatgebouwen het verduurzamen vaak enorm moeizaam. "Het heeft geen nut om slechts een gedeelte van de woningen in een flatgebouw te verduurzamen. Het is echt alles of niets," vertelt Van der Molen. Corporaties verduurzamen liever eerst de woningcomplexen waar ze het volledige eigendom van bezitten. Hiermee voorkomen ze het conflict met de VvE.

Daardoor blijven veel flatgebouwen in Amsterdam achter, deze zijn zogenoemd gespikkeld bezit. Dit houdt in dat particuliere koop- en sociale huurwoningen door elkaar in een complex staan. Hierdoor bestaat de VvE van deze gebouwen vaak uit een woningcorporatie en particuliere eigenaren. Deze moeten het dan allemaal eens zijn over eventuele verduurzamingsplannen en de kosten die hier bij komen kijken. "Die samenwerking gaat vaak lastig," legt Van der Molen uit. "VvE's bestaan meestal uit vrijwilligers. Voor hen is dit te veel gedoe". De grootste kans van slagen is volgens Van der Molen als de woningcorporatie de leiding neemt.

Succes in Zuidoost In Zuidoost is het wel gelukt. Daar werd meer dan 40 miljoen neergelegd voor het verduurzamen van bijna 1000 woningen. Zo zullen de huizen van energielabel E en C naar het hoogste label, A gaan. Woningcorporatie Eigen Haard, Het Nationaal Warmtefonds en gemeente Amsterdam werkten hiervoor samen. Volgens Eigen Haard waren de woningen in Zuidoost ook echt aan onderhoud toe. De woningen zijn nu voorzien van nieuwe kozijnen en HR+++ glas. Ook zijn de daken en vloeren geïsoleerd. Eigen Haard geeft aan in de toekomst meer van dit soort projecten op te willen zetten.

