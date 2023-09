Cultuur nl Anne maakt theater voor kippen: "Ik weet niet of ze het waarderen"

Bij de theatervoorstelling 'KIP' van Anne Hofstra bestaat het publiek niet alleen uit mensen, maar ook uit kippen. Of de beesten het écht leuk vinden, dat weten de spelers niet, maar het doel is in elk geval om hun aandacht vast te houden. "Kippen zijn in veel dingen hetzelfde als een peuter. Die kan zich ook verwonderen en dingen waarderen."

Anne knielt bij haar vijf kippen. Die zitten in een hok op het terrein van Mediamatic, waar de voorstellingen gaan plaatsvinden. "Ze hebben allemaal hele verschillende persoonlijkheden", zegt ze, terwijl ze de kleinste kip aanwijst. "Dit is Boots, zij houdt heel erg van mensen en komt meteen op je zitten. En dit is Indiana, de avonturier van het stel."

Anne deed onderzoek naar de kip met behulp van een kippenpak - Anne Hofstra

Anne kwam met het idee voor het theaterstuk (dat onderdeel is van het Fringe Festival) toen ze eens goed ging nadenken over de invloed van de mens op de natuur. "Eigenlijk zijn er veel problemen in de wereld. En misschien komt dat wel doordat wij de mens centraal stellen, in plaats van het hele ecosysteem." Met de voorstelling voor kippen wil de theatermaker proberen om op een vernieuwende manier te luisteren en te kijken naar andere (dier)soorten. Geluksvogels De vijf kippen van Anne zijn 'geluksvogels'; zij mogen naar haar voorstellingen komen kijken. "Nou, of ze echt geluk hebben, weet ik niet", zegt de kunstenaar. "Je weet niet zeker wat ze denken natuurlijk." Toch gelooft Anne ergens dat ze het kunnen waarderen. Ze heeft namelijk onderzoek gedaan naar de kip door in een kippenpak tussen de kippen te zitten, maar ook door in gesprek te gaan met wetenschappers.

Quote "Kippen kunnen emoties voelen, zoals blijdschap en rouw" Anne Hofstra, kunstenaar

"Ik dacht dat ze dom waren, maar ze zijn heel slim. Ze kunnen emoties voelen, zoals blijdschap en rouw. Ze kunnen zelfs depressief zijn." Volgens Anne lijken kippen in die zin op peuters. "En een peuter kan zich ook verwonderen en kan ook dingen waarderen. Vanuit daar is het logischer om aan te nemen dat ze de kunst wel kunnen waarderen dan niet." Uitverkocht Het stuk zelf is abstract en ook voor een klein deel improvisatie. "We kijken hoe de kippen reageren op een bepaalde scène en kijken dan of we die nog een keer moeten spelen, maar dan net anders." Aan de ene kant zitten de kippen, aan de andere kant zitten de mensen. In het midden wordt het stuk gespeeld. "Met de rug naar de mensen, want het gaat om de kippen." De zeven voorstellingen, die deze en volgende week worden uitgevoerd, zijn uitverkocht. Of ook de kippen hebben betaald voor een kaartje? "Ja, zeker", zegt Anne, "met hun deelname aan het onderzoek."