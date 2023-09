NRC: 'Langdurig grensoverschrijdend gedrag bij theaterhuis Likeminds in Noord'

Bij theaterhuis Likeminds aan het Gedempte Hamerkanaal in Noord is jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag van directeur Jarrod Francisco. Verschillende theatermakers zeggen daarom te zijn vertrokken. Dat schrijft NRC na eigen onderzoek. Ook zou de financiële verslaglegging van Likeminds grote gebreken vertonen. NRC laat weten 25 mensen te hebben gesproken, onder wie 16 medewerkers en oud-medewerkers.

Aanleiding voor het verhaal is een onderzoek van Bureau Bezemer & Schubad dat in mei een inventarisatieonderzoek heeft gedaan naar de sociale veiligheid bij Likeminds. Dit na een klacht van een oud-artistiek leider over het gedrag van de directeur.

In de samenvatting van het rapport wordt gerept van 'verbale agressie, intense en directe vormen van communicatie', 'als homofoob ervaren opmerkingen', 'ongewenste seksueel getinte grappen' en 'liefdesrelaties' die zorgen voor onduidelijkheid in de verhoudingen. Daarbij wordt er gesproken over 'misbruik van positie, voorttrekken en het zich hierdoor achtergesteld voelen'.

'Altijd aan het vissen naar seks'

Oud-medewerkers vertellen dat de directeur zeker twee langdurige relaties heeft gehad op de werkvloer. Die relaties zorgden voor onrust bij andere makers en medewerkers. Een oud-medewerker, die vier jaar op kantoor werkte, zegt in de krant: "Zodra je ontdekt dat Jarrod een relatie met een maker heeft, begrijp je ineens de douceurtjes die die persoon krijgt: een hoger productie- en reisbudget, etentjes, een werkverblijf in het buitenland.” Twee andere oud-medewerkers bevestigen dit.

Dat het niet alleen bij relaties op de werkvloer bleef, vertellen andere vrouwen die er hebben gewerkt. "Francisco seksualiseert elke professionele relatie. Hij flirt met me, gaf me een tik op mijn billen", vertelt een oud-medewerker in de krant. Een ander laat weten dat hij "altijd aan het vissen was naar seks".