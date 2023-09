Frustratie over problemen bij Waternet: "Het gaat wel ergens om, ik moest 250 euro betalen"

Raadsleden van de oppositie reageerden vanmiddag in het spoeddebat over de Stopera gefrustreerd op de situatie bij Waternet. Wethouder Van der Horst begreep de frustratie en zegt dat er hard gewerkt wordt aan verbetering. Waternet ligt al een tijd onder vuur vanwege aanhoudende problemen met de ict en het daardoor verkeerd versturen van facturen.

De wethouder stuurde deze week een brief over onder meer het verbeterplan. "Ik heb ook geprobeerd uit te leggen, juist omdat we nu die grote inhaalslagen aan het maken zijn, is de kans dat er nu nog af en toe wat misgaat ook wat groter dan als we eenmaal zijn ingelopen", zei ze. "En de prognose is wel dat wel dat we het binnen een paar jaar helemaal hebben ingelopen. En dat er vanaf dan ook een soort van regulier proces komt."

AT5

SP-raadslid Erik Bobeldijk zei 'in bepaalde mate geïrriteerd geraakt te zijn' door de opmerking van Van der Horst dat ze iedere verkeerde facturatie te lang vond duren. "Drie jaar gaat het al niet lang met facturen. En er is er nu weer een bijgekomen", zei de SP'er. "Ik vind het wel ingewikkeld dat drinkwater en waterschapsbelasting nu helemaal op een hoop wordt gegooid", antwoordde Van der Horst. "Want er is al een jaar niks gebeurd op het gebied van drinkwater en dat is waar de gemeente primair voor verantwoordelijk is. En ik snap dat het op een hoop wordt gegooid omdat de Amsterdammer daar op een andere manier naar kijkt en omdat het ook vanuit Waternet is. Maar als ik terugreken, is het misschien twee jaar. En dat is ook te lang."

Quote "Ik begrijp de irritatie, maar ik kan ook niet toveren" Melanie van der Horst - wethouder Water

Van der Horst vond niet dat ze de problemen bagatelliseerde. "Ik begrijp de irritatie, maar ik kan ook niet toveren. Ik zie, en dat is misschien aan mijn kant dan, een organisatie die natuurlijk ook worstelt met al die negatieve berichtgeving. Terwijl het verscherpt toezicht er wel ook al af is en ze zoveel stappen hebben gezet. Ik wil ook oppassen dat de organisatie niet naar binnen keert, maar juist die transparantie blijft betrachten. Zodat we alles wat fout gaat in openheid kunnen aanpassen." VVD-raadslid Daan Wijnants gaf aan dat het raadsleden ook opkomen voor de organisatie. "Het gaat wel ergens om. Het gaat best wel om forse financiële gevolgen voor Amsterdammers. Ik moest bijvoorbeeld in mijn geval toch wel even 250 euro achterstallig tarief betalen. Dat is voor mij niet zo'n probleem, maar voor plat gezegd de achterban van de heer Bobeldijk kan dat misschien een heel andere situatie zijn."

AT5

Kevin Kreuger van JA21 vertelde sinds 2021 niks meer voor het drinkwater te hebben betaald, terwijl Van der Horst juist aangaf dat het al een jaar goed was gegaan. "Ik heb wel standen doorgegeven, maar ik krijg geen brief en er is geen incassomeneer geweest."

AT5