De Spot: Brabander Tim raakte betoverd door Ajax en verzamelt unieke keepers-shirts

Hij is geboren en getogen in Brabant, maar het hart van de 40-jarige Tim Verbraak is al van kleins af aan verpand aan Ajax. In de miniserie De Spot van het programma Damsko vertelt hij over zijn passie voor Ajax-shirts. "Het gevoel van vroeger komt naar boven als ik naar zulke shirts kijk."

Terwijl zijn vader als Feyenoord-supporter verwoede pogingen deed om zijn zoon warm te maken voor de Rotterdamse club, werd Tim als kind gegrepen door de Ajax-sfeer.

Sindsdien is Tim Ajacied en spaart hij vooral keepersshirt uit de jaren 90. Volgens hem was dit namelijk de mooiste periode van Ajax, ook als je kijkt naar de tenues van de spelers. De Umbro-shirts zijn Tims favoriet. "Vroeger werd het logo er echt opgenaaid, dat is zo bijzonder. Nu wordt alles gedrukt en in massa's geproduceerd", vertelt Tim vol trots, terwijl hij zijn collectie laat zien.

Fred Grim

Het shirt van Fred Grim, voormalig profvoetballer bij Ajax, is voor Tim bijzonder: "Fred Grim, een echte Amsterdammer met veel humor, heeft zich altijd geschikt in zijn reserverol en was een echte teamplayer", legt Tim uit.

De miniserie ‘De Spot’ is onderdeel van het programma Damsko.