Nachtwerkzaamheden Verlengde Stellingweg: "Om het energiestation uit te kunnen breiden"

Door de toenemende vraag naar elektriciteit in de stad wordt het elektriciteitsstation in Oostzaan uitgebreid. Om dat veilig te kunnen doen wordt de Verlengde Stellingweg verlegd. In Het Verkeer kijken we mee tijdens de werkzaamheden.

AT5

Het elektriciteitsstation zorgt ervoor dat de energie voor Amsterdamse bedrijven en huizen goed wordt verdeeld. Het netwerk is overbelast en daarom moet het station uitgebreid worden. "De Verlengde Stellingweg wordt aangepast zodat we een veilig werkgebied kunnen maken voor de mensen die straks de masten gaan aanpassen", legt projectleider Edzo Oosterhuis uit. Ook moeten de kabels die nu in de lucht hangen onder de grond worden gebracht om het station uit te kunnen uitbreiden.

Werkman bij de Verlengde Stellingweg - AT5 Productiehuis

Nachtwerk Wanneer het begint te schemeren kunnen de werkzaamheden beginnen. Want na de avondspits rond 20.00 uur, is het rustiger met autoverkeer en mag de afzetting geplaatst worden. Aan beide kanten is een rijbaan afgesloten zodat er veilig geasfalteerd kan worden. In de nacht werken klinkt zwaar, maar de werkmannen lijken er geen problemen mee te hebben. "Ik heb langere nachten gehad," vertelt één van hen. "Het is ideaal, zo heb je overdag nog tijd om wat te doen." Al maken ze af en toe ook wat gekke dingen mee, zo zegt een werkman. "Mensen die met te veel alcohol op bij ons op de dieplader rijden, omdat ze denken dat het een brug is.''

Quote "Het gaat vier jaar lang duren, tot die tijd blijft de 50km/u regel gelden" Edzo Oosterhuis - projectleider

Gevolgen voor het verkeer De werkzaamheden aan de weg zullen midden september klaar zijn, maar het werk aan het elektriciteitsstation gaat de komende jaren door. Aan beide kanten blijven twee rijstroken beschikbaar, maar de maximale snelheid gaat omlaag. "De uitbreiding duurt vier jaar lang en tot die tijd blijft voor rijverkeer de regel van 50 kilometer per uur gelden."